Sulz a. N. Barrierefreier Weg wird gesucht

Beate Herrmann, die Einrichtungsleiterin, erzählte vom Haus und ihren langjährigen Erfahrungen in Pflegeeinrichtungen. Thema war auch, wie ein barrierefreier Weg vom Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg in die Stadt vor allem für Rollstuhlfahrer ermöglicht werden könnte. Paul Müller plant eine Ausstellung mit alten Bildern von der Stadt Sulz für die Bewohner, da sie sich gerne an die alten Zeiten erinnern.

Klaus Schätzle interessierte sich dafür, ob und wie es den Bewohner ermöglicht wird, wählen zu gehen. Linda Hagmann Bereichsleiterin des Wiedereingliederungsbereichs für psychisch kranke Menschen, erzählte, dass bei der letzten Wahl mit den Bewohnern zum Wählen in die Stadt entweder per Fahrdienst oder per Fuß gegangen wurde. Viele Bewohner haben aber auch per Briefwahl gewählt.

Die Besucher gaben außerdem Ratschläge in Bezug zur Findung von Praktika für Bewohner mit psychischen Erkrankungen. "Das Interesse an Praktika ist von Seiten unserer Bewohner da. Leider gibt es jedoch bisher nur wenige Betriebe in Sulz und Umgebung, die unseren Bewohnern Praktikumsplätze anbieten", so Linda Hagemann.