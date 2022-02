1 Im Ebinger Kirchengraben eröffnet ein Royal Donuts. Foto: Müller

Die Donut-Kette Royal Donuts eröffnet am Samstag, 12. Februar, eine Filiale in der Ebinger Innenstadt.















Albstadt-Ebingen - Nachdem 2018 der erste Royal-Donuts-Shop in Köln aufgemacht hat, gibt es mittlerweile mehr als 200 Filialen. Die Donuts haben einen regelrechten Hype ausgelöst. Nach Neueröffnungen sind lange Wartezeiten keine Seltenheit.

Mit Optik punkten

"Donuts gibt es seit eh und je, aber Royals Donuts haben das Feld von einer anderen Seite aufgerollt", meint Cengiz Düzgören, Betreiber der Filiale in Ebingen. Denn die Schmalzkringel punkten neben dem Geschmack auch mit ihrer Optik. Auf den Donuts ist ordentlich was los: Süßigkeiten, Früchte und Glasuren sind ein echter Hingucker – und kommen daher auch auf Instagram gut an. "Das Auge isst mit", sagt Düzgören. In den Sozialen Medien und durch Influencer wurde der Trend der aufwendig dekorierten süßen Kringel auch befeuert.

An die 150 Donut- und gefüllte Berlinersorten hat Royal Donuts im Portfolio, auch für Veganer ist etwas dabei. Und so punktet auch die Einrichtung des Ladens im Kirchengaben mit einer zum Gebäck passenden, pinken "zuckersüßen" Mobiliar. Besonders ins Auge fällt der Prinzessinnenthron respektive der Ritterthron. Denn eine Besonderheit in der Ebinger Filiale wird sein, dass Kinder dort Geburtstag feiern können. Möglich ist es dann auch, seine eigenen Donuts zu kreieren.

Kindergeburtstage feiern

Und für Gemütliche plant Düzgören einen Lieferdienst einzurichten. Über die Lieferando-App kann man bei süßen Gelüsten einfach eine Donut-Box bestellen.