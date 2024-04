Vom 25. Mai bis 2. Juni findet in diesem Jahr wieder die Südwest-Messe statt. Wie eine Pressemitteilung jetzt bekannt gibt, ist im Festzelt ein neuer Wirt an Bord.

Vom 25. Mai bis 2. Juni findet in den Schwenninger Messehallen wieder die Südwest-Messe statt. Wie die erste Pressemitteilung zur Veranstaltung schreibt, finden Besucher in 17 Hallen und auf dem Freigelände Produkte und Dienstleistungen aus den verschiedensten Lebensbereichen.

Wieder mit dabei sind die Bereiche Bauen und Modernisieren, Haushalt und Wohnen, Gesundheit und Sport, Mode und Reisen, Garten und Genuss, Mobilität, Forst- und Landtechnik. Auch soll es diesmal sportlich werden: Um Spaß am gemeinsamen Sporteln geht es in der neuen Fachschau „Sport, Bewegung, Teamgedanke“ in Halle D.

Neuer Wirt heizt ein

Mit interaktiven Aktionen zeigen Feuerwehren und Rettungsdienste aus der Region, wie man bei Bränden und Überschwemmungen am besten reagiert. Im Afrikanischen Dorf warten Kunsthandwerk und Naturkosmetik. Musikalische Unterhaltung und Schmankerl im Fürstenberg Festzelt versprechen der neue Festwirt Luca Locher und sein Team. „Wir sind begeistert, das Festzelt und das Restorama auf der Südwest-Messe zu übernehmen und freuen uns darauf, Besuchern eine unvergessliche Zeit zu bieten,“ so Locher in der Pressemitteilung.

Musik gibt es täglich von 9 bis 18 Uhr von Entertainer Alois Wiehl. Am 27. Mai darf man sich beim „Froh und Heiter“-Vormittag außerdem auf Schlagerstar Anita Hofmann freuen. Am 29. Mai sorgt die Partyband „Freibier“ für Stimmung. Am 31. Mai tanzt man zu „Just for Fun“ und am 1. Juni laden „Papis Pumpels“ zur Schlagerparty ins Festzelt. Alle Abendveranstaltungen beginnen um 19 Uhr.

Die Culinary-Crew ist in der Küche

Die Luca Locher Eventmanagement GmbH freue sich demnach bekannt zu geben, dass sie das Festzelt und das Restorama auf der diesjährigen Südwest-Messe übernehme und weiterführe. Diese Übernahme erfolgt von der Fetscher EventMarketing GmbH und markiere einen „aufregenden Neuanfang“ für dieses traditionsreiche Event, wie es die Pressemitteilung weiter schreibt. Das Festzelt sei demnach ein fester Bestandteil der Südwest-Messe und werde auch in diesem Jahr auf dem Festplatz zu finden sein. Die Küche wird dabei von der Culinary-Crew bereichert, zwei Jungunternehmer die früher als Bereichsleitung Küche bei dem ehemaligen Festwirt Hans Fetscher tätig waren. Das Restorama, welches zum Verweilen einlädt, wird ebenfalls von der Luca Locher Eventmanagement betrieben.

Karten für die Festzelt-Events gibt es unter www.LocherEvent.de/fürstenberg-festzelt-vs.