Zufriedene Gesichter gab es bei den Ausstellern der 62. Südwest Messe, die am Sonntag zu Ende ging.

Rund 86 Prozent gaben ihren geschäftlichen Ergebnissen auf der Messe die Note sehr gut, gut oder befriedigend. Ebenfalls 86 Prozent meldeten gute Aussichten auf das Nachgeschäft. Das ergab eine schriftliche Umfrage, an der zwei Drittel der rund 500 Aussteller teilgenommen hatten.

„Durchweg gut“

„Das war eine durchweg gute Südwest Messe“, bestätigte Messe-Chef Jan Goschmann. „Wir freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen. 58 Prozent haben schon jetzt ihre Teilnahme für 2024 zugesagt.“ An neun Tagen kamen rund 72 000 Besucher auf das Messegelände (2022: 66 000).

Dicht umlagert waren die Anbieter von Energieversorgung, Photovoltaik und Heizsystemen. „Wir sind sehr positiv überrascht“, so Sebastian Hausch von Firma Beene. „Balkonkraftwerke sind schwer im Trend. Viele haben schon davon gehört und sich dann gefreut, sie hier am Stand einmal live zu sehen und Infos zu bekommen. Der Beratungsbedarf war sehr hoch.“

Das unterstrich auch Stefan Kröber von Badenova: „Wir haben hier bis zu 100 Beratungsgespräche am Tag geführt.“ Persönliche Gespräche und interaktive Produktvorführungen standen auch in der Fachschau „Haushalt. Küche. Genuss“ hoch im Kurs. „Hier auf der Messe wird der Verbraucher noch aufgeklärt und individuell beraten, so dass er gut informiert die Kaufentscheidung treffen kann. Das leistet kein Onlinehandel“, sagte Wolfram Sendel vom Haushaltsgerätehersteller Rotel. Mit ganz viel Regionalität und handgemachten Erzeugnissen punkteten Start-ups und Direktvermarkter in Halle N.

Manche erhofften sich mehr

Ob neueste Elektroflitzer, Gartenmöbel oder Gerätschaften für Land- und Forstwirtschaft: Die Aussteller im Freigelände freuten sich über reges Besucherinteresse. „Wir wollen hier in der Region Präsenz zeigen und die Fahne hochhalten“, so Christoph Hog von der Hog GmbH. „So große Landmaschinen werden natürlich nicht vor Ort gekauft. Aber wir erwarten ein sehr gutes Messe-Nachgeschäft.“ Ähnlich sah das Felix Schnekenburger von Firma Elix, die mit ihren Elektro-Kleinfahrzeugen das erste Mal auf der Südwest Messe vertreten war: „Hier war immer was los, viel mehr als erwartet.“ Gute Geschäfte machten auch die Anbieter von Mode, Kosmetik, Schmuck und Heimwerkerbedarf. Etwas mehr erhofft hatte sich der Bereich Gesundheit und Fitness sowie Einrichten und Wohnen.

„Die Organisation einer Veranstaltung dieser Größe ist nur in guter Zusammenarbeit mit den Ausstellern und den vielen Partnern möglich“, resümierte Messe-Chefin Stefany Goschmann. „Dafür bedanken wir uns bei allen von ganzem Herzen!“ Die Vorbereitungen für die nächste Südwest Messe laufen bereits: Sie findet vom 25. Mai bis 2. Juni 2024 statt.