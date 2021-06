Junge Drogenabhängige finden Hilfe in Börstingen

1 In der Rehabilitationseinrichtung "Schloss Börstingen" wird Suchtkranken im Alter zwischen 17 und 30 Jahren geholfen. Foto: Scheiffele

Wer im "Schloss Börstingen" landet, muss schon einiges vorweisen: Hier erwarten die Bewohner strenge Verhaltensvorschriften. Es geht um Respekt, guten Ton, Achtsamkeit und Demut – denn es handelt sich um eine Rehabilitationseinrichtung für junge Suchtkranke.

Starzach-Börstingen - "In 12 Tagen bin ich weg", sagt Max (21). Mit 19 Jahren wurde er zu vier Jahren Freiheitsentzug wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt. Seinen richtigen Namen will er nicht sagen. Nach drei Jahren Knast wechselte er in die Rehabilitationseinrichtung "Schloss Börstingen": "Ländlich gelegen, spezialisiert auf Behandlung suchtkranker Menschen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren", lautet die Beschreibung.

