Stuttgarter Kickers gewinnen in Balingen: Die Blauen fahren Arbeitssieg ein – Konkurrenz patzt

Die Stuttgarter Kickers bauen mit dem hart erkämpften 2:1 bei der TSG Balingen ihre Regionalliga-Tabellenführung auf sieben Punkte aus. Der Wermutstropfen an diesem Traum-Spieltag für die Blauen: Beim nächsten Spiel in Aalen fehlen zwei Stammkräfte.

Als der Arbeitssieg unter Dach und Fach war, fielen sich Spieler und Trainerteam der Stuttgarter Kickers erleichtert in die Arme. Durch das hart erkämpfte 2:1 (1:1) bei der TSG Balingen blieben die Blauen in der Fußball-Regionalliga zum 15. Mal hintereinander ungeschlagen. Neben den eigenen drei Punkten konnte sich das Team von Chefcoach Mustafa Ünal auch über die Patzer der schärfsten Verfolger freuen.

„Sieg der Mentalität“

Die TSG 1899 Hoffenheim II unterlag 0:1 bei Hessen Kassel, der FC 08 Homburg verlor gegen den Bahlinger SC mit 0:2. Damit bauten die Blauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben und neun Punkte aus. „Das war ein Sieg der Mentalität. Wir haben kein super Spiel gemacht, haben nicht klar dominiert, aber danach fragt in zwei Tagen keiner mehr“, sagte Sportdirektor Marc Stein. „An solch einem Tag gewinnst du nur, wenn du als Einheit auftrittst“, ergänzte Trainer Mustafa Ünal.

Das einzig Ärgerliche aus Sicht der Kickers an diesem für sie optimal verlaufenen Spieltag war die Gelb-Rote Karte für Mittelfeldspieler Lukas Kiefer (90.). Er fehlt am kommenden Freitag (19 Uhr) im Spiel beim VfR Aalen. Auch Linksverteidiger David Kammerbauer wird wegen seiner fünften Gelben Karte auf der Ostalb nicht am Ball sein können.

1000 Kickers-Fans

Ünal hatte sein Team gegenüber dem 4:0 gegen den TSV Steinbach Haiger auf einer Position verändert. Christian Mauersberger rückte für Loris Maier in die Anfangsformation. Die Kickers gingen vor 2499 Zuschauern in der Bizerba-Arena (darunter rund 1000 Fans der Blauen) bereits in der achten Minute in Führung: Eine Ecke von Sinan Tekerci köpfte Innenverteidiger Paul Polauke ins Netz. Bereits in der 14. Minute gelang den Balingern der Ausgleich. Ein abgefälschter 18-m-Freistoß von Ex-VfB-II-Stürmer Jan Ferdinand ging zum 1:1 ins Tor.

Hitzige Partie

Auch nach der Pause machten die Kickers kein gutes Spiel. Zu ideenlos und auch ungenau waren die Aktionen. Die Balinger verlangten den Blauen alles ab, blieben in dem hitzigen, von vielen Nickligkeiten geprägten Spiel auf Augenhöhe. Doch die Ünal-Truppe machte das, was Mannschaften an der Spitze auszeichnet: Sie schlug eiskalt zu. Nach einer Flanke von Kiefer köpfte David Braig den Ball zum 2:1-Siegtreffer (70.) ins Tor – sein achter Saisontreffer.

Danach brachten die Blauen, bei denen der eingewechselte Dennis De Sousa für viel Schwung sorgte, den Dreier mit viel Kampf und Leidenschaft recht souverän nach Hause. „Der Ausbau unserer Tabellenführung ist schön. Es zeigt, dass unsere Arbeit Früchte trägt“, sagte Stein, der sicher ist, dass alle weiter Vollgas geben: „Wenn einer glaubt, auch nur ein kleines bisschen nachlassen zu können, werden wir ihn schnell einfangen.“

Aufstellungen

TSG Balingen Binanzer – Eisele, Schmitz, Awortwie-Grant, Griebsch (60. Müller) – Katsianas-Sanchez, Ramser (80. Pilic) – Vochatzer, Almeida-Morais (65. Akkaya) – Halimi, Ferdinand (80. Seeger).

Stuttgarter Kickers Dornebusch – Blank, Polauke, Kolbe, Kammerbauer (53. Schmidts) – Kiefer – Berisha (53. De Sousa), Tekerci (53. Loris Maier), Mauersberger (86. Campagna) – Dicklhuber, Braig (79. Antlitz).

Bank: Neaime, Ramusovic, Stojak, Borac.

Regionalliga-Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:0, TSG Balingen – Kickers 1:2.

Künftige Spiele

VfR Aalen – Kickers (Freitag, 15. März, 19 Uhr), Kickers – Eintracht Frankfurt II (Samstag, 23. März, 14 Uhr), TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (Samstag, 30. März, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Mittwoch, 3. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (Sonntag, 7. April, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Freitag, 12. April, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 21. April, 14 Uhr), Kickers – VfB Stuttgart II (26. bis 28. April), FC-Astoria Walldorf – Kickers (3. bis 5. Mai), Kickers – SGV Freiberg (11. Mai), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai). (jüf)