Stuttgarter Kickers: Das hat sich am Kader der Blauen vor Transferschluss getan

1 Mittelfeldspieler Marko Pilic wechselt von den Kickers zu einem Regionalligarivalen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Bei den Stuttgarter Kickers wird es vor Schließung des Winter-Transferfensters nur noch einen Zugang für die U19 geben. Dagegen steht ein weiterer Abgang fürs Regionalligateam fest, noch einer dürfte am Donnerstag folgen.









Kurz vor Schließung des Winter-Transferfensters hat sich bei den Stuttgarter Kickers noch etwas am Kader getan: Marko Pilic (19) wird sich Regionalligarivale TSG Balingen anschließen, auch Oberligist FC Nöttingen hatte Interesse am offensiven Mittelfeldspieler gezeigt. Pilic spielt damit im Team von Trainer Murat Isik künftig mit Ex-Kickers-Stürmer Halim Eroglu zusammen. Auch der 19-Jährige war in der Winterpause auf die Zollernalb gewechselt. Da auch Torwart Ramon Castellucci (26/FV Ravensburg) und Offensivmann Konrad Riehle (22/SG Sonnenhof Großaspach) in den vergangenen Tagen neue Clubs fanden, konnte der Kader der Blauen, wie gewünscht, verkleinert werden.