Liveticker: Ünal-Team will dritten Sieg in Serie

1 Flamur Berisha und die Kickers sind in Ravensburg gefordert. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Fußball-Oberliga auswärts den nächsten Dreier einfahren. Ob das beim FV Ravensburg gelingt, können Sie im Liveticker verfolgen.















Die Stuttgarter Kickers wollen in der Fußball-Oberliga den dritten Sieg in Folge einfahren. Nach den deutlichen Erfolgen in Pforzheim (5:0) und zu Hause gegen Oberachern (6:1) soll an diesem Sonntag beim FV Ravensburg (Anpfiff 15 Uhr) der nächste Dreier her. Doch einfach wird das nicht. Die Ravensburger Formkurve zeigte zuletzt nach oben. Beim Tabellenführer Großaspach erkämpfte sich das Team von Trainer Tobias Flitsch ein Unentschieden – unter der Woche scheiterte man trotz guter Leistung im WFV-Pokal am SSV Ulm 1846 Fußball (1:3).

Unter der Woche gegen Mutschelbach

Die Kickers, die im Pokal eine Runde weiter sind (4:1-Sieg gegen TuS Metzingen), sind auswärts bislang eine Macht. In drei Spielen holten sie neun Punkte. Ob in Ravensburg ein weiterer Sieg hinzukommt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Mittwoch erwarten die Blauen in der Oberliga auf der Waldau den ATSV Mutschelbach (Anpfiff 19 Uhr).