3 Der Schaden an der Leitung ist deutlich erkennbar. Foto: Suhr/Feuerwehr

Hunderte Haushalte in der Region waren am Mittwoch ohne Strom. Am späten Nachmittag kam es an einem Strommast bei Beffendorf zu einem Kurzschluss. Doch war das auch die Ursache für den Blackout?















Oberndorf-Beffendorf - Gegen 17.30 Uhr wurden am Mast in der Nähe des Wasserturms Funken gesichtet. Laut Polizei ist an einer 20 000-Volt-Leitung ein Verbindungsstück durchgeschmort. Die vom Kurzschluss verursachten Funken setzten die darunter liegende Böschung in Brand, den die Oberndorfer Feuerwehr schnell löschen konnte.