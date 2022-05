4 Nach an einem Brand an einem Mast, blieben viele Haushalte ohne Strom. Foto: Heidepriem

Ein Brand an einem Strommast bei Beffendorf hat am Mittwochnachmittag für einen großflächigen Stromausfall gesorgt.















Oberndorf-Beffendorf - Gegen 17.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Nähe des Wasserturms bei Beffendorf aus. Die Leitung an einem Hochspannungsmast war zuvor in Brand geraten. Durch Funkenflug wurde das Gras unter dem Mast in Brand gesetzt, erklärt Stadtbrandmeister Manuel Suhr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand an der Leitung bereits erloschen, die Feuerwehr musste lediglich die Flammen, die noch auf der Böschung loderten, bekämpfen. Die Feuerwehrabteilungen Oberndorf, Beffendorf und Hochmössingen waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort.

Die Schäden am Strommast sorgten derweil für einen breitflächigen Stromausfall. Auf dem Störungsportal der Netze-BW sind bis zum Abend über 130 Störungsmeldungen eingegangen. Betroffen waren Haushalte in Oberndorf, Sulz, Vöhringen, Epfendorf und Rosenfeld. Die Netze-BW arbeite an der Behebung, hieß es auf dem Online-Portal. Die Pressestelle war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.