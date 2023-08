Was ist aus den Ermittlungen geworden?

1 Bereits zehn Minuten nach Eintreffen der Einstätzkräfte standen die Strohballen in Flammen. Foto: Kreisfeuerwehrverband Calw/Markus Fritsch

Bereits drei Mal brennen zwischen Sulz am Eck und Jettingen zwischen 100 und 200 Strohballen ab. Bei jedem Mal ist die Polizei von Brandstiftung ausgegangen und leitete Ermittlungen ein. Was ist der aktuelle Stand? Und rechnet die Polizei auch in diesem Jahr mit einem Brand?









Auf den Feldern der Landwirte sammeln sich in den vergangenen Wochen die Strohballen an. Dem ein oder anderen kommen da sofort verheerende Bilder aus den vergangenen Jahren in Erinnerung.