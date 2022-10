Strohballen bei Sulz am Eck

2 Bereits zehn Minuten nach Eintreffen der Einsatzkräfte standen die Ballen in Vollbrand. Foto: Markus Fritsch/Kreisfeuerwehrverband Calw

Flammen lodern aus einem Stapel Strohballen zwischen Sulz am Eck und Jettingen. Schon wieder. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.















Wildberg-Sulz/Jettingen - Es mag einem vorkommen wie ein Déjà-vu – auf einer Wiese bei Sulz am Eck brennen am Donnerstagabend Strohballen. Um kurz nach 20.30 Uhr geht der Alarm bei der Feuerwehr ein.

Vor knapp einem Jahr – am 7. Dezember 2021 um 20.30 Uhr – dasselbe Bild. An derselben Stelle brannten damals knapp 200 Strohballen ab. Die Ermittler gingen bereits damals von einer Brandstiftung aus. Auch beim aktuellen Brand sieht es danach aus.

Keine Gefahr der Ausbreitung

Wie Markus Fritsch, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Calw, erläutert, konnte recht schnell nach Eintreffen der Einsatzkräfte festgestellt werden, dass keine Gefahr einer Brandausbreitung besteht. Die Strohballen lagen auf freiem Gelände auf einem unbebauten Acker ohne angrenzende Hecken oder ähnlichem.

Brandsicherung bis in die frühen Morgenstunden

Wie die Polizei mitteilte standen die Rundballen nahe der Kreisstraße K4355 bereits derart in Vollbrand, dass die Feuerwehr diese kontrolliert abbrennen lassen musste. Somit rückten bereits gegen 22 Uhr vier der sechs angerückten Einsatzfahrzeuge der Feuerwehren Wildberg und Sulz wieder ab, ergänzt Fritsch. Die drei Fahrzeuge der Feuerwehr Jettingen, die ebenfalls angerückt waren, sogar noch früher. "Zwei Einsatzfahrzeuge sind vor Ort geblieben", erläutert Fritsch. "Zur Brandsicherung der Einsatzstelle." Diese verblieben vor Ort bis in die frühen Morgenstunden, gegen 6.17 Uhr verließen auch die letzten Einsatzkräfte die Stelle.

Brandstiftung rückt in den Fokus der Polizei

Wie die Polizei erläutert, deuteten die Umstände des Feuerausbruchs auf Brandstiftung hin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den noch unbekannten, mutmaßlichen Täter geben können, sich telefonisch unter 07231/1 86 44 44 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Auf Anfrage unserer Redaktion kann Frank Weber, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, bestätigen, dass etwaige Zusammenhänge zu anderen Ereignissen – beispielsweise der Brand vor knapp einem Jahr – Teil der Ermittlungen sind. Im Ort und auf sozialen Medien wird währenddessen schon gemunkelt, dass sich eine Brandstiftungsserie anbahnt. Auf die Frage, was die Polizei in Bezug auf diese Gerüchte unternimmt, kann Weber vorerst nur ergänzen: "Wir können aus einsatztaktischen Gründen nicht Konkretes zu unseren Präsenzmaßnahmen sagen. Allerdings legen wir ein besonderes Augenmerk darauf."

Erste Spendenaufrufe bereits gestartet

In den sozialen Netzwerken starteten bereits am Freitagmorgen die ersten Spendenaufrufe für den betroffenen Landwirt. In den Aufrufen geht es nicht nur um Geldspenden, sondern auch um direkte Strohspenden, da es sich um denselben Landwirt handelt wie vor einem Jahr und somit noch mehr Stroh fehle.