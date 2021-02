Streit um Wahlplakate in Horb "Das ist für mich ein schweres Foulspiel"

Auslöser für die Debatte ist ein offener Brief von Roland Tischbein, Zweitkandidat der AfD. Er kritisiert: Manche Parteien haben es beim Plakatieren völlig übertrieben. Man dürfe davon ausgehen, dass jede Partei die gleiche Genehmigung erhalten hat, schreibt er. "Wenn man nun durch die Ortschaften fährt, dann kann man sich nur wundern." Tischbein pocht dabei auf die Vorgabe der Stadt Horb: In der Kernstadt dürfen jeweils zehn Plakate aufgehangen werden. In den Teilorten fünf. Maximale Größe: A1. Die Vorgabe wird von der Stadt Horb auch so auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Tischbein stellt aber etwas anderes fest: "Fährt man nun von der Altheimer Straße in Richtung Schwimmbad, dann zählt man derzeit alleine von der SPD mindestens sieben Plakate. Insgesamt dürften es in Horb mit Hohenberg vermutlich über 30 sein." Der AfD-Mann weiter: "Den Vogel schießt die CDU ab, die einfach im gesamten Stadtgebiet mit A0-Plakaten ›glänzt‹. Ebenfalls werde das Verbot der Plakatierung an lackierten Lichtmasten, zum Beispiel in Nordstetten, ignoriert. In der Nachbarschaft gehe es so weiter: "Wer durch Tumlingen fährt, kann sich nur die Augen reiben. Massenhaft Plakate, obwohl dort, wie im gesamten Waldachtal, erst vier Wochen vor der Wahl die Plakatierung genehmigt ist."

"Ich appelliere hier an die Fairness"