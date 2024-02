20-Jähriger bedroht Männer in Albstadt mit Messer

In der Nacht auf Sonntag ist in Albstadt eine Auseinandersetzung zwischen jungen Männern eskaliert.









Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 20 Jahre alter Mann und ein 19-Jähriger vor einem Bistro in der Friedhofstraße in Streit. Als ein 30-Jähriger einschritt, zog der 20-Jährige ein Messer und bedrohte ihn. Der 30-Jährige brachte sich daraufhin in Sicherheit, kehrte aber später mit einem Bekannten zurück. Der Tatverdächtige bedrohte die Männer erneut mit dem Messer.