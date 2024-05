1 Markus Schrempp vor einer seiner Collagen, mit der er mittels Fotos von Graffitis den Zeitgeist einer Stadt einfängt Foto: Helen Moser

Wie sieht der Zeitgeist einer Stadt aus? Auf diese Frage hat Fotograf Martin Schrempp aus St. Georgen eine besondere Antwort gefunden: Er dokumentiert Street Art – und präsentiert sie mit seinen Collagen auf außergewöhnliche Art und Weise.









Wer eine Reise nach Paris unternimmt, kehrt von dort üblicherweise mit einer ganzen Reihe von Fotos zurück – vom Eiffelturm, vom Louvre, vom Triumphbogen. Auch Fotograf Martin Schrempp aus St. Georgen war mit seiner Kamera schon in der französischen Hauptstadt unterwegs – und auch er kehrte mit der Speicherkarte voller Motive zurück. Doch die sahen ganz anders aus: Der St. Georgener knipste Graffitis – und das nicht nur in Paris. Auch in zahlreichen anderen Städten und im Schwarzwald-Baar-Kreis war er schon unterwegs.