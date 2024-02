Straßensperrung in Freudenstadt: Holz wird mit Hubschrauber abgeflogen

Straßensperrung in Freudenstadt

1 Holzarbeiten machen eine zeitweise Straßensperrung notwendig. Foto: Stadtverwaltung/Rath

Die Stadt Freudenstadt nimmt einen neuen Anlauf für die Holzarbeiten am Süd-West-Hang des Christophstals.









Link kopiert



Ursprünglich war vorgesehen, die Holzarbeiten am Süd-West-Hang des Christophstals vom 31. Januar bis 2. Februar auszuführen. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, hatten Regen und Nebel die Pläne durchkreuzt. Jetzt soll das Holz voraussichtlich an diesem Donnerstag, 22., und am Freitag, 23. Februar, mit dem Hubschrauber aus dem steilen Gelände abgeflogen werden. Voraussetzung ist, dass das Wetter dies zulässt.