Gartenschau in Freudenstadt: Naherholungsgebiet statt Altlasten im Boden

Gartenschau in Freudenstadt

1 Noch sieht es hier eher öde aus: das Bürkle-Areal im Christophstal. (Archivbild) Foto: Stadtverwaltung

Durch die Neugestaltung des Bürkle-Areals im Rahmen der Gartenschau soll die Stadt Freudenstadt ein neues Naherholungsgebiet erhalten. Doch das Vorhaben hat auch aus umweltpolitischer Sicht einen erheblichen Nutzen.









Das sogenannte Bürkle-Areal in Christophstal wird für die Gartenschau 2025 grundlegend umgestaltet. Kosten wird das Projekt voraussichtlich rund 1,67 Millionen Euro. Das steht nun nach der jüngsten Gemeinderatssitzung fest, in der die Arbeiten an die Freudenstädter Firma „Schuler Garten & Landschaft“ vergeben wurden.