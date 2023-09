Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird seit Ende August 2022 die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt Friedrichstal saniert. Seit dem 27. Juli 2023 wird die Fahrbahn zwischen der Einmündung im Steigle bei Friedrichstal und der Einmündung Ulanenstraße in der Ortseinfahrt Freudenstadt unter Vollsperrung erneuert.

Die Bauarbeiten werden am Freitag, 8. September 2023, soweit abgeschlossen sein, dass die Vollsperrung der B 462 in diesem Teilbereich am Samstag, 9. September, wieder aufgehoben und für den Verkehr freigegeben werden kann. Das gibt das zuständige Regierungspräsidium in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Maßnahme umfasste neben der Erneuerung der Fahrbahn auch die Erneuerung der Straßenentwässerung sowie das Aufbringen einer neuen Fahrbahnmarkierung. Zusätzlich wurden zwei Bushaltestellen in Christophstal behindertengerecht umgebaut.

Für die weiteren Bautätigkeiten in Friedrichstal muss dort die B 462 voll gesperrt bleiben. Umleitungsstrecke ist laut der Mitteilung für beide Fahrtrichtungen weiterhin die B 462, die L 409, die L 350 sowie die B 294. Für den Anliegerverkehr erfolgt die Umleitung während der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt über den schon erneuerten Teilbereich der B 462, den Uferweg, den Sensenhammer sowie die Wilhelm-Heusel Straße.

Die Kosten für den Bauabschnitt zwischen Friedrichstal und Freudenstadt belaufen sich laut der Mitteilung auf rund 1, 5 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.