1 E-Bikes sind eine begehrte Beute für Diebe. Foto: © ellisia - stock.adobe.com

Im Durchschnitt werden im Landkreis Calw pro Jahr 52 Räder geklaut. Wir haben Tipps, wie sich gerade Besitzer teurer E-Bikes schützen können.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein E-Bike ist eine Investition. Dessen Wert kennen auch Diebe. Erst kürzlich vermeldete die Polizei wieder Diebstähle in Pforzheim – ein unbekannter Täter hatte zwei an ein Geländer gekettete E-Bikes geklaut. Und zu besonders dreisten Fällen ist es in der Nacht auf den 9. August in Straubenhardt-Ottenhausen gekommen: Die Diebe drangen durch unverschlossene Türen sogar in Garagen oder Gartenhäuser ein und „bedienten“ sich in Carports. Sie entwendeten dort die mittels Schlössern gesicherten elektrischen Zweiräder. Der Schaden lag bei mehr als 30 000 Euro.