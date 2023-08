1 Die Diebe waren nachts in der Garage zugange. Am nächsten Morgen zeigt sich: Die Investition in das massive Stahlschloss hat sich gelohnt. Foto: Otto

Was für ein Schreck. Da will man am Sonntagmorgen das E-Bike aus der Garage holen und sieht: Da war einer in der Nacht mit dem Bolzenschneider an der Kette dran.









Ein Glück: Die Investition in die – zwar megaschwere aber dafür auch megastabile – Stahlkette hat sich gelohnt. Die Ummantelung ist kaputt, die Kette weist deutliche Spuren des Bolzenschneiders auf, aber die Diebe sind an dem guten Stück gescheitert und haben aufgegeben. Das hochwertige Bike, das am Vorabend nach der Radtour pflichtbewusst an die Kette gelegt wurde, ist noch da.