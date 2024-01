Steinschlag in Sulz

1 Jetzt warnen Schilder vor möglichem Steinschlag. Foto: Polet

Bauamtsleiter Wössner betont, dass der gefährdete Hang nicht der Stadt gehöre. Damit weist er die Aussage des Landratsamtes zurück, für die steile Hangkante sei die Kommune verantwortlich.









Link kopiert



Die Auskunft des Landratsamtes, die Steinschlaggefahr am Radweg zwischen Mühlheim und Fischingen gehe von städtischem Eigentum aus, will Reiner Wössner, Leiter des Stadtbauamtes, im Ausschuss Technik und Umwelt so nicht stehen lassen.