Mit viel Feuer und Rauch begrüßte die Bürgerwehr das neue Jahr. Nun gibt es eine Veränderung.

Donnernde Schüsse und vibrierende Hauswände. Das wird es an Neujahr am Bockshof auch diesmal nicht geben. Mit der Tradition brechen will die Bürgerwehr allerdings nicht und hat sich daher etwas Neues einfallen lassen. Was das ist? Wir haben mit dem Dreigestirn der Schützen gesprochen.















Rottweil - Zwei Jahre lang musste das neue Jahr ohne donnernde Salut-Schüsse beginnen. Zwei Jahre blieben Kanonen und Haubitzen stumm. Auch in diesem Jahr wird das so sein. Nicht aber, weil die Bürgerwehr noch ein drittes Mal auf ihr Neujahrsschießen am Bockshof verzichten muss, sondern weil sie etwas Neues wagen möchte.