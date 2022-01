1 Bilder vom Neujahrsschießen am Bockshof gibt auch in diesem Jahr nur im Fotoalbum. Foto: Schnekenburger

Der Neujahrstag ohne Neujahrsschießen ist in Rottweil eine traurige Angelegenheit. Nicht nur, weil das lautstarke Spektakel am Bockshof nun schon zum zweiten Mal der Pandemie zum Opfer fällt, sondern auch, weil der Bau der Hängebrücke grundsätzlich die Örtlichkeit in Frage stellt. Wir haben mit der Vorsitzenden Margarete Bühner gesprochen.















Rottweil - Kein Donnerhall und kein Salut der heiligen Barbara: Der Neujahrstag in Rottweil ist ruhig, zu ruhig. Kein bisschen Pulverrauch liegt in der Luft. Und das nun schon zum zweiten Mal in dieser Pandemie. Wo sonst im mit Schaulustigen gut gefüllten Bockshof lautstark das neue Jahr begrüßt wird, genießen Einzelne lediglich das frühlingshafte Wetter. "Wir hoffen, dass wir das nächste Jahr dann die Stadt wieder beschallen können", sagt Margarete Bühner. In ihren Worten schwingt Wehmut mit, denn Gewissheit gibt es derzeit nicht.