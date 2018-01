"Die Sternsinger kommen und bringen Segen!" Auch in den fünf Kirchengemeinde der Starzacher Seelsorgeeinheit St. Josef gingen mehrere Sternsinger-Gruppen begleitet von Erwachsenen von Haus zu Haus, um Spenden für die notleidenden Kinder in aller Welt zu sammeln, um ihnen neue Lebensperspektiven zu ermöglichen. In den Häusern sangen sie Segenslieder und wünschten ein gutes Neues Jahr. Dann schrieben sie ihren Segensspruch an die Türpfosten mit dem Wunsch, Gott möge dieses Haus beschützen. Überall wurden sie freudig empfangen und bekamen auch reichlich Spenden für den guten Zweck und als Dank auch Süßigkeiten. Foto: Bieger