Starzach/Rottenburg Neuer Fahrplan: Umsteige-Odyssee für Schüler

Einstieg daheim, Ausstieg an der Schule. Busfahrt auf direktem Wege – das war einmal. So berichtet es zumindest eine Mutter aus Felldorf, die sich am Montagnachmittag in unserer Redaktion meldete. Bis zum St. Meinrad- und zum Paul-Klee-Gymnasium in Rottenburg ging es im alten Fahrplan ohne Umstieg. "Der neue Fahrplan verlangt nun zwei bis drei mal Umsteigen von den Kindern."

Von Felldorf geht es um 6.45 Uhr zum Bahnhof Eyach. Fünf Minuten Puffer zum Umsteigen. "Im Winter ist die Steige oftmals schlecht geräumt. Das kann knapp werden", so die Mutter. Vom Bahnhof Rottenburg geht es teilweise dann erst zum Eugen-Bolz-Platz. Noch einmal Umsteigen, bis es zu den Schulen geht. "Ich habe mehrmals beim Landratsamt angerufen. Einem Gymnasiasten könne man das zutrauen, heißt es da. Aber ich finde, da verlangt man von Zehnjährigen zu viel ab. Ich lasse mein Kind auch nicht alleine am Bahnhof Eyach stehen. Das ist mir viel zu unheimlich." Zwar gebe es die Möglichkeit, einen durchgehenden Bus bereits um 6.31 Uhr zu nehmen. Doch dann müssten die Kinder 45 Minuten vor der Schule warten.

Die zweite Alternative: Das Kind mit dem Auto nach Börstingen fahren. Denn von diesem Starzacher Ortsteil fährt ein Bus direkt zu den Schulen. "Und der Witz ist: Der Bus kommt aus Felldorf. Ich habe den Busfahrer gefragt. Er fährt da zwar durch, aber darf dort nicht anhalten." Nach der fünften Stunde werde Felldorf dann auch gar nicht mehr angefahren. "Doch wie sollen das Berufstätige machen. Die können doch ihre Kinder nicht nach Börstingen bringen oder dort abholen."