Starzach Quadratmeterpreis wird teurer

Starzach. Das neue Baugebiet wird im nördlichen Bereich durch die Bebauung der Albstraße und im östlichen Bereich durch den Bahnweg und die Wohngebäude an der Brunnenstraße begrenzt. Das Plangebiet wird derzeit überwiegend als Acker genutzt. Am südöstlichen Rand befindet sich ein Bolzplatz. Circa 39 Baugrundstücke der Größe von 400 bis 600 Quadratmetern und ein halbes Dutzend Parkplätze können im neuen Baugebiet in Wachendorf entstehen.

Nach zwei Vorberatungen beschloss der Gemeinderat am vergangenen Montagabend, den Bebauungsplan jetzt öffentlich auszulegen.

Grund der Verzögerungen waren unterschiedliche Vorstellungen über die Gestaltungen der Gemeinschaftsflächen, der Stichstraßen, die Baumbereiche, die Anordnung der Stellplätze und letztendlich auch die Belagsausführungen im Geldungsbereich.