Starzach Oswald Gebäude wird abgerissen

Star zach . Fast 80 Jahre, von 1905 bis 1984, war im Hause Oswald die Postagentur/Posttelegrafenstelle untergebracht. Viele gute und schlechte Nachrichten gingen in dieser Zeit von der Amtsstube aus an die Einwohner: Hochzeitsgratulatio nen, Geburtsanzeigen und Todesnachrichten, besonders im Ersten und Zweiten Weltkrieg, musste der Bote überbringen, Telegramme wurden angenommen und versandt sowie Telefonate aus der engen Fernsprechzelle zu den Soldaten oder den Kranken im Krankenhaus geführt und der Arzt angefordert. Der letzte Posthalter August Oswald trat 1984 mit der Verlegung der Poststelle zur Familie Helga Noll in den Ruhestand.

In Bierlingen wurde schon 1905 eine Telegrafenhilfsstelle mit Postversorgung eingerichtet. Die Postagentur wurde im Jahre 2003 geschlossen. Mit der Schließung der Postfächer in diesem Jahr in Bierlingen zog die Post nach mehr als 100 Jahren Präsenz ihre stationären Einrichtungen wieder aus der Gemeinde ab und hinterließ lediglich noch einen Briefkasten. Ein Rückblick aus Anlass des Gebäudeabbruchs in die Bierlinger Postgeschichte bringt Interessantes zu Tage.

Der Einrichtung eines geregelten Postwesens in Bierlingen im Jahre 1864 ist sicherlich wie überall eine vielseitige Nachrichtenübermittlung durch fußgehende und reitende Boten vorausgegangen. Erst mit der Eröffnung der neuen Eisenbahnlinie Rottenburg-Eyach am 1. November 1864 kam die hiesige Gemeinde in den Genuss einer ständigen und regelmäßigen Postverbindung über die Postagentur Eyach. Dort wurden nämlich von diesem Zeitpunkt an durch regelmäßig verkehrende Boten aus Bierlingen, Felldorf und Börstingen morgens und abends Postsendungen aller Art zur Weiterbeförderung an den Zug übergeben.