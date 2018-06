Starzach Naturkatastrophen auf Leinwand

Mit 14 Gemälden zeigt sie auf, wie die Natur und anderes mehr in Gefahr ist und greift damit ein ebenso hoch aktuelles wie brisantes Thema auf, das die Menschheit heute berührt und beängstigt. So zeigt die in England geborene freischaffende Künstlerin "The Danger Zone in Cape Town at night" und erfasst naturgetreu die sich wiederholenden anbahnenden Naturkatastrophen. Gewitter mit tödlichen Blitzen und aufbrausendes Meer: Fast tägliche Phänomene, die die Menschheit in immer größere Bedrängnisse bringen und Ängste erzeugen. Das Gemälde in Acryl auf Leinwand ist sehr beeindruckend.

Dass Kabirschke auch ins fantasievolle Träumen kommt wird beim Aquarell "Moonligt" oder "The Moon’s Power" deutlich. Ihre Bilder sind meist in Acryl auf Leinwand gezaubert, manche auch mit Harz-Öl und Acryl.

In unzähligen Ausstellungen waren ihre Gemälde schon zu besichtigen und etliche Preise hat Kabirschke auch schon für ihre künstlerische Kreativität erhalten. In den beiden vergangenen Jahren musste sie allerdings gesundheitshalber zurückstecken.