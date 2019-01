Starzach "Fehler im System" als perfektes Theaterspiel

Starzach (ab). Nach längerer Pause präsentierte das Quartett "theater 4 im element", gegründet 2011, in Zusammenarbeit mit dem "Forum Kultur Starzach" am vergangenen Freitagabend im Bierlinger Bürgerhaus wieder eine Vorstellung. "Fehler im System" hieß das Stück und entführte in die Welt der "künstlichen Intelligenz". Zentrales Thema waren die konkreten Auswirkungen im privaten Bereich, denn die Komödie von Folke Braband beschäftigt sich hauptsächlich mit der Gratwanderung von Menschen angesichts einer zunehmend automatisierten Welt. Es handelt sich um eine Robotic-Love-Comedy mit viel hintergründigem Witz.