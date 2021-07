Start-up in Sulz

1 Das Team (von links): Markus Recknagel, Andreas Heinrichs, Bernd Rebmann und Matthias Heinrichs Foto: Fritsch

Der Unternehmer Andreas Heinrichs hat Corona genutzt, um eine Idee umzusetzen, die ihn schon lange umtreibt: Einen Getränkelieferdienst auf die Beine zu stellen, die den Kunden einen echten Mehrwert bietet.

Sulz-Hopfau - Zugegeben: Getränkelieferanten gibt es viele. Aber solche, die nicht nur das lästige Kistenschleppen übernehmen, sondern echte Helfer im Alltag sind, sind eher selten. Diese Marktlücke möchte nun Andreas Heinrichs mit seinem Start-up-Unternehmen "durstpost" schließen. Seine gelb-grünen Transporter sind erst seit einigen Wochen in den Landkreisen Rottweil, Freudenstadt und Balingen unterwegs, doch wenn der Zuspruch weiterhin so zulegt, dann werden sie bald schon zum vertrauten Anblick auf den Straßen werden.

"Es gibt derzeit nichts Vergleichbares", erläutert Firmenchef Andreas Heinrichs. Er hatte bereits vor Corona die Idee, einen Online-Lieferdienst auf die Beine zu stellen, der für den Privat-Kunden einen echten Mehrwert bedeutet. "Viele Dinge unseres Lebens kann man sich bequem nach Hause liefern lassen. Aber bei Getränken mit dem komplizierten Pfandverfahren braucht’s schon Know-how, um alles fair und zuverlässig abwickeln zu können", sagt Andreas Heinrichs und verweist auf die 140 verschiedenen Pfandarten, die es in Deutschland gibt.

Kein Kistenschleppen

Umfangreiches Sortiment, kein Kistenschleppen, einfache Leergutrückgabe, schnelle Lieferung, effiziente Tourenplanung, bargeldlose Bezahlung: Der Unternehmer hatte eine genaue Vorstellung von den Vorteilen, von denen seine Kunden profitieren sollten. Über Monate hinweg "fütterte" er zwei dafür extra angestellte Programmierer mit seinen Wünschen, und diese erstellten mit ihm eine Spezial-Software, um E-Commerce professionell abwickeln zu können. Diese ist so perfekt durchdacht und praxisnah, dass sich bereits Mitbewerber für die Software interessieren.

Der Clou: Wer bis 12 Uhr bestellt, bekommt seine Ware noch am selben Tag geliefert. In einer E-Mail gegen 12.30 Uhr erhalten die Kunden die Info, wann genau die Lieferung bei ihnen eintrifft. Selbstverständlich können sie auch einen Ablageort wählen, brauchen also nicht zu Hause zu sein. Außerdem gibt es die Möglichkeit, zehn Tage im Voraus zu bestellen.

Die Lieferung ist übrigens kostenfrei, die Mindestbestellmenge beträgt fünf Artikel. Um die Lieferwege so effizient und umweltschonend wie möglich zu gestalten, legt die "durstpost"-Software die optimale Route fest. Andreas Heinrichs: "In Kürze werden außerdem noch E-Fahrzeuge im Einsatz sein. Diese sind dann für Touren mit bis zu 120 Kilometer Reichweite ideal."

Die Fahrer nehmen das Leergut mit. Andreas Heinrichs: "Der Pfandbetrag wird innerhalb eines Tages auf dem Weg Ihrer Bezahlung zurückerstattet" – also per Paypal, Giroplay, Sofort Überweisung, Apple Pay, Master Card oder Visa.