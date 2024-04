1 Die Lange Tafel wird am 15. Juni zwischen Villingen und Schwenningen aufgebaut. (Archivfoto) Foto: Mareike Kratt

Die beliebte Lange Tafel findet im Juni wieder statt. Eine Tischreservierung ist ab Freitag, 19. April, möglich.









Link kopiert



Am Samstag, 15. Juni, verwandelt sich die gesperrte Schwenninger/Villinger Straße im Zentralbereich von VS mit rund 400 Biertischgarnituren in eine große Bankett-Meile und verbindet so die beiden großen Stadtbezirke. Ganz nach dem Motto: Eine Tafel, eine Stadt.