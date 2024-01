Standort für Flüchtlingscontainer: Glattener Gemeindeverwaltung flattert Petition ins Haus

1 Der Landkreis Freudenstadt will in Glatten 24 Container für Flüchtlinge aufstellen – bislang auf dem ehemaligen Küfergelände. (Symbolfoto) Foto: © Markus Bormann – stock.adobe.com/Markus Bormann

Eine Initiative Glattener Bürger kämpft weiter gegen den vom Landkreis Freudenstadt geplanten Containerstandort auf dem Gelände der ehemaligen Mosterei Franz. Jetzt wurde Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer aus Stuttgart über eine Petition informiert.









Als gegen Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung in Glatten die „Fragen der Gemeinderäte“ an der Reihe waren, merkte Ratsmitglied Friedrich Weigold an, er habe von Einwohnern noch zwei mögliche Standorte für die Einrichtung von Flüchtlingscontainern vorgeschlagen bekommen.