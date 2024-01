Ehemaliges Mosterei Franz-Gelände : Pläne für Asylunterkunft lassen Wogen in Glatten hochschlagen

Pläne für Asylunterkunft lassen Wogen in Glatten hochschlagen

1 Auf dem ehemaligen Küfergelände in Glatten soll ein Containerdorf entstehen. Gegen diesen Standort regt sich Widerstand in der Bevölkerung. Foto: Ade

Auf dem Gelände der ehemaligen Mosterei Franz will der Landkreis ein Containerdorf als Asylunterkunft einrichten. Rund 50 Besucher kamen am Dienstagabend in die eigens zu diesem Thema anberaumte Sitzung des Gemeinderats.









Der Gemeinde war im Vorfeld ein an den Gemeinderat adressiertes Schreiben von „engagierten Bürgern, Anliegern und Nachbarn“ bezüglich des geplanten Containerdorfs auf dem Küfergelände zugegangen. Im Zuge dessen übergab Dieter Schnabel in der Sitzung eine Liste mit 160 Unterschriften an Bürgermeister Tore-Derek Pfeifer.