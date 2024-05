6 Christian Aberle (Fünfter von links) erläuterte die Maßnahmen und machte auch deutlich, dass keinesfalls immer alles glatt ging. Foto: Siegmeier

Wenn Eigentümer von Sanierungsarbeiten und -vorhaben erzählen, ist das oft spannender als mancher Krimi.









Link kopiert



Rottweils Innenstadt ist mit seinen hübschen Häusern ein wahres Schatzkästlein. Doch was sich hinter den schmucken Fassaden verbirgt, das bekommt man nur selten zu Gesicht. Und so nutzten viele die Gelegenheit beim „Tag der Städtebauförderung“, mal ein Blick in das eine oder andere Sanierungs- oder fertig sanierte Objekt zu werfen, zu wunderfitzen und auch zu staunen. Vor allem die Führungen in den Privathäusern waren schnell ausgebucht.