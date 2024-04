1 Ein Spaziergang im Wald rund um Lahr lockt im Frühling und im Sommer viele Menschen nach draußen. Dabei gilt es jedoch, Rücksicht auf die Tiere zu nehmen. Foto: Weber/Archivbild

Die sogenannte Brut- und Setzzeit beginnt im April. Auch im Lahrer Forst bekommen viele Vogelarten und Wildtiere nun ihren Nachwuchs. Die Stadt bittet Spaziergänger daher, auf den ausgewiesenen Wegen zu bleiben und Hunde anzuleinen.









Die Brutnester und Gelege befinden sich oftmals an Wald- und Wegerändern und auch auf Grünflächen und Wiesen, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Wichtig für das Überleben der Jungtiere sei, dass die Waldbesucher – ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, ob mit oder ohne Hund – sowie ihre vierbeinigen Begleiter sich an die vorhandenen Wald- und Feldwege halten.