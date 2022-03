2 Die Holzverkleidung musste abmontiert werden. Foto: Stadt Calw/Vogel

Das Winkeltal durch einen Wiesenweg für Spaziergänger erlebbar machen – das war das Ziel der Stadt Calw. Doch das Regierungspräsidium Karlsruhe hat da entschieden etwas dagegen. Warum? Der Weg verläuft zum Teil durch Naturschutzgebiet.















Calw - In den vergangenen zwei Jahren ist im Winkeltal in Stammheim so einiges passiert. Der dortige Bachlauf wurde naturnah gestaltet, Pflanzen gesetzt und die Wiesenflächen extensiv bewirtschaftet. Es war eine der größten, konzentrierten Ausgleichsmaßnahmen, die es in Calw bisher gegeben hat, erzählt Andreas Quentin, Fachbereichsleiter Planen, Bauen, Verkehr bei der Stadt Calw. Rund 200 000 Euro wurden vonseiten der Stadt und des Landratsamts in den Ausgleich für das Baugebiet Schafweg III sowie den Gesundheitscampus Calw investiert. "Es ist eine sehr schöne Aufwertung", findet Quentin.