1 Eine Metzgerei wurde überfallen (Symbolfoto). Foto: Decoux

Die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz vermelden einen schnellen Ermittlungserfolg. Ein Mann wurde nach dem Überfall auf eine Metzgerei geschnappt.









Um kurz nach 19 Uhr am Freitag hatte der 37-jährige, mit einer OP-Maske, Mütze und Kapuze vermummte Mann eine Metzgereifiliale in der Stadtkirchstraße in Tuttlingen betreten. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Hierbei hielt er einen Gegenstand in der Hand, heißt es in der Mitteilung.