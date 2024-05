Nach dem Angriff auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) in einer Bibliothek ist ein Tatverdächtiger identifiziert worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft am Mittwoch auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Nähere Angaben wollte sie unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen zunächst nicht machen.

Giffey war am Dienstag von einem Unbekannten attackiert und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurde sie in einer Bibliothek im Stadtteil Rudow unvermittelt von einem Mann von hinten mit einem Beutel angegriffen, der mit einem harten Inhalt gefüllt war. Die 46-Jährige wurde am Kopf sowie am Nacken getroffen. Giffey begab sich laut Polizei kurzzeitig wegen Kopf- und Nackenschmerzen zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

epd