1 Das Loch im runden Fenster der St.-Nikolaus-Kriche erinnert an den nächtlichen Besuch einer Frau, die am Dienstagmorgen die Kirche über das Loch in der Scheibe verließ. Foto: Helen Moser

Eine ungewöhnliche Sachbeschädigung ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in der St. Nikolauskirche in Schönenbach.Die nächtliche Kirchenbesucherin, eine junge Frau, hinterließ nach ersten Ermittlungen der Polizei sogar etwas Geld für eine eingeworfene Scheibe.









Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei ließ sich die Frau am Montagabend in der Kirche einschließen, schlug dann am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr mit Hilfe einer Blumenvase ein Loch in ein Bleiglasfenster, um die Kirche so wieder zu verlassen. Dabei habe sie einen Sprung aus vier Metern Höhe auf die darunterliegende Wiese gewagt.