St. Georgen Schorenkreuzung: Bauarbeiten beginnen

Insgesamt vier Abschnitte geplant

Seit Montag laufen nun die vorbereitenden Tiefbauarbeiten für die Anlage. Auf die veränderte Verkehrssituation müssen sich im Zuge des ersten Bauabschnitts vor allem Autofahrer einstellen, die von der B 33 auf die L 177 in Richtung Königsfeld abbiegen. Dort ist aktuell die Abbiegespur gesperrt. Auch die anderen Verkehrsteilnehmer müssen in den kommenden Wochen mit Behinderungen an der Kreuzung rechnen.

In insgesamt vier Abschnitten werden die Baumaßnahmen ausgeführt, informiert Heike Frank, Pressesprecherin des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis. Je nach Witterung werden die vorbereitenden Arbeiten circa vier Wochen andauern. Anschließend wird die Signaltechnik installiert. An der Schorenkreuzung kommt eine Pförtnerampel zum Einsatz. Das bedeutet, dass nur auf der Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen eine Teilsignalisierung errichtet wird. Die Sonderform der Ampel für die Schorenkreuzung wurde 2013 bei einer verkehrstechnischen Untersuchung durch ein Ingenieurbüro erarbeitet.