St. Georgen Ampelanlage für die Schorenkreuzung kommt

Je nach Wetterlage, voraussichtlich am Montag, 1. Oktober, wird mit den Tiefbauarbeiten für die Anlage begonnen, teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Die Ampelanlage an der Schorenkreuzung wird installiert, um die Unfallgefahr zu entschärfen und den Verkehr besser fließen zu lassen.

Während der Tiefbauarbeiten zur Vorbereitung für die Ampelanlage wird die B 33 halbseitig gesperrt. Es ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Arbeiten dauern, je nach Witterung, circa vier Wochen. Anschließend wird die Signaltechnik installiert.

An der Schorenkreuzung kommt eine Pförtnerampel zum Einsatz. Das bedeutet, dass nur auf der Bundesstraße in beide Fahrtrichtungen eine Teilsignalisierung errichtet wird. Durch diese Lösung ist es möglich, dass der angrenzende Bahnübergang nicht mit einbezogen wird. So können kostenintensive Auflagen der DB Netz AG vermieden werden. Zusätzlich ermöglicht die an der Landesstraße 177 aus Richtung Königsfeld kommend aufgeweitete Abbiegespur, dass sich Fahrzeuge nebeneinander einordnen können. Die Sonderform der Ampel für die Schorenkreuzung wurde bei einer verkehrstechnischen Untersuchung und bei einem Probebetrieb durch ein beauftragtes Ingenieurbüro erarbeitet.