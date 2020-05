St. Georgen J. G. Weisser entlässt 130 Mitarbeiter

Aufgrund der Formulierung ist bislang unklar, wie vielen Angestellten bereits gekündigt wurde. Für weitere Nachfragen war das Unternehmen am Mittwoch nicht mehr zu erreichen. Daher ist auch offen, ob der Abbau der Arbeitsplätze nur St. Georgen oder auch den Standort in Schwenningen betrifft. In beiden Kommunen beschäftigt das Unternehmen derzeit knapp 500 Mitarbeiter, davon 32 Azubis. Vom Stellenabbau ist damit mehr als ein Viertel der Belegschaft betroffen.

Grund sei Unternehmensbestandssicherung