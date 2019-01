St. Georgen Großbrand: Polizei geht von Heizungsdefekt aus

St. Georgen - Nach dem verheerenden Brand in der Straße "Im Grund" in St. Georgen, der sich am Wochenende ereignet hatte, hat die Polizei neue Erkenntnisse bekannt gegeben. "Die Ursache dürfte in einem Defekt in einer Heizquelle innerhalb des Gebäudes liegen", erklärte Dieter Popp, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen.