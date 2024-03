Laster bleibt an Ampel liegen – stundenlang

Spur in Calw blockiert

1 Der Laster blockierte die rechte Spur. Foto: Verena Parage

Wer am Mittwochmorgen am Calwer Kaufland vorbei und Richtung ZOB wollte, musste einen kleinen Umweg fahren. Direkt an der Ampel blockierte ein Lastwagen die Rechtsabbiegespur zur Bundesstraße 296.









Link kopiert



Auf der falschen Seite einer Verkehrsinsel vorbeizufahren, fühlt sich zweifellos seltsam an. In der Calwer Kernstadt blieb am Mittwochmorgen nahe der Esso-Tankstelle keine andere Möglichkeit.