1 Und zwei Sekunden zuvor stand die Anzeige beim Diesel noch bei 1,57 – tanken gleicht gerade einem Lotteriespiel. Foto: Otto

Die Spritpreise können einen derzeit in den Wahnsinn treiben. Wir haben uns an Tankstellen im Kreis Rottweil und bei den Preisfindern im Netz umgesehen. Es gibt einigen Ärger und Überraschungen. Und was sagen eigentlich die Betreiber selbst?















Kreis Rottweil - Morgens im Auto, die Reichweite der Tankuhr zeigt 30 Kilometer an – Zeit, eine Tankstelle anzusteuern. Aber welche? Bei diesen Preisen ein echtes Lotteriespiel. Im Kreis Rottweil schwanken die Preise an diesem Tag – wieder einmal – gewaltig. Die erste Tanke auf dem Weg wird angesichts von 1,60 Euro für den Liter Diesel erstmal links liegen gelassen – da muss sich doch was Günstigeres finden? Das Problem: In vielen Apps und auf Internetseiten werden die aktuellen Preise zwar angezeigt, doch bis man dort ist, kann schon wieder alles ganz anders sein. Das ärgert nicht nur Kunden, sondern macht auch den Beschäftigten zu schaffen, wie sich in Gesprächen herausstellt.