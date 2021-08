Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Das hätte böse enden können: Bei Gartenbauarbeiten in Beffendorf wurde am Donnerstag eine scharfe amerikanische Gewehrgranate gefunden. Wie die Entdecker auf ihren Fund reagiert haben, was die Anwohner sagen und wozu der Kampfmittelbeseitigungsdienst in solchen Situationen rät –­ wir haben nachgehakt.