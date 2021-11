1 Eine ganze Reihe von Corona-Infektionen gab es im Wolftal. Foto: Tsugliev – Stock-adobe.com

Bad Rippoldsau-Schapbach/Oberwolfach - Knapp 90 Corona-Fälle weist das Landratsamt Freudenstadt für Bad Rippoldsau-Schapbach seit Beginn der Pandemie aus, 40 davon – also fast die Hälfte – waren vergangene Woche aktiv. Stand Montagmorgen waren 38 Fälle im Rathaus bekannt.

Schon vergangene Woche berichtete unsere Redaktion von sechs Impfdurchbrüchen in der Gemeinde. Die Zahlen stiegen danach weiter. Das sei eine besondere Situation für die Gemeinde Bad Rippoldsau-Schapbach, so Christian Pfundheller, im Rathaus für zentrale Dienste und Finanzen zuständig. Bislang sei die Gemeinde im oberen Wolftal von Corona nicht sehr betroffen gewesen. Es sei die höchste Zahl gleichzeitig Infizierter in der Gemeinde seit Ausbruch der Pandemie.

Es lag nicht nur an einer Veranstaltung

Aber eines wisse man nun sicher: Es sei nicht allein das Helpfest des Vereins "Schapbach hilft" gewesen, dass für die Ausbreitung gesorgt habe. Bei der 2G-Veranstaltung habe es wohl auch Infektionen gegeben, aber eine ganze Reihe von Infizierten habe damit gar nichts zu tun gehabt.

Es habe aber einige Veranstaltungen an diesem langen Wochenenden gegeben, darunter Fußballspiele in Schapbach und Oberwolfach sowie eine 90er-Jahre Feier in Oberwolfach, bei der ebenfalls die 2G-Regel galt. Er hoffe, dass nun, zwei Wochen nach den Feiern mit ihrer "Kontaktüberweite", die Fallzahlen stagnieren, so Pfundheller. Er habe seit Freitag keine weiteren Meldungen erhalten und rechne nun nur noch mit einzelnen Fällen. Erste Infizierte von dem langen Wochenende seien mittlerweile auch wieder genesen, was PCR-Tests belegten. Wie viele der Infizierten in Bad Rippoldsau-Schapbach davor genesen oder geimpft waren, könne er nicht sagen, so Pfundheller. Das werde erst eruiert, wenn das Landratsamt Freudenstadt oder der Gemeinderat dies verlange.

31 neue Fälle in Oberwolfach

31 neue Corona-Fälle in Oberwolfach hatte das Landratsamt des Kreises Ortenau in den vergangen zwei Wochen gemeldet. Für Bürgermeister Matthias Bauernfeind sind diese hohen Infektionszahlen der rund 2600 Einwohner-Gemeinde angesichts der Veranstaltung nicht überraschend. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Oberwolfach laut Landratsamt 136 Personen mit Corona infiziert – davon seien 53 Fälle aktuell noch aktiv.

"Das ist brutal viel, aber aufgrund der Art der Veranstaltungen sind das meist jüngere Menschen unter 30 Jahren, die geimpft sind und einen milden Verlauf haben. Mir ist bisher nur ein Fall bekannt, der im Krankenhaus liegt", berichtet Bauernfeind. Einige Infizierte hätten das Virus auch innerhalb der Familie weitergegeben, weshalb die Zahlen nun immer noch recht hoch seien. Auch ältere Menschen, die auf keiner der Veranstaltungen waren, haben sich laut Bauernfeind infiziert, ebenso wie mehrere Personen in einem Oberwolfacher Pflegeheim.