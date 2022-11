Sportheim in Waldmössingen

3 Sie sorgen dafür, dass die Gäste im Sportheim bestens versorgt werden (von links): Philipp Flamm, Ute Holzäpfel und Florian Braun. Foto: SVW

Schon an den ersten Tagen war der Andrang riesig: Im Sportheim Waldmössingen wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen, seitdem Florian Braun als Koch übernommen hat. Er war zuvor in der Rötenmühle in Vöhringen tätig.















Schramberg-Waldmössingen - Die Herausforderung Sportheim reizt Florian Braun. Das wird schnell deutlich – schließlich ist ihm Fußball alles andere als fremd.

"Bis zur A-Jugend war ich Torwart", erzählt er unserer Redaktion. Sein größter Erfolg: Bei der Schüler-WM 1990 im italienischen Udine belegte er mit seinem Team den dritten Platz. Bis zu 5000 Zuschauer bewunderten seine Paraden als Torhüter. "Die Bronzemedaille ist seitdem überall dabei", verrät er.

Küchenhilfe Ute Holzäpfel mitgebracht

Die ersten Eindrücke sind äußerst vielversprechend – insbesondere am Dreifachspieltag des SV Waldmössingen sei die Nachfrage nach den Gerichten der gutbürgerlichen Küche sehr hoch gewesen. Da habe es eine Rekordzahl an verkauften Essen gegeben, so der neue Koch, der beim Verein angestellt ist. Als Küchenhilfe hat er Ute Holzäpfel mitgebracht. Philipp Flamm vom Wirtschaftsausschuss des SV Waldmössingen zieht nach wie vor die Fäden. Er nimmt Reservierungen entgegen, teilt Bedienungen ein und kümmert sich um den Einkauf.

Auch Christian Bantle, Vorstandsvorsitzender des SV Waldmössingen, freut sich über die gefundene Lösung: "Von Vereinsseite sind wir froh, mit Florian Braun einen erfahrenen Koch für unser SV-Wirtshaus gewonnen zu haben. Wir freuen uns, dass wir bei den rückläufigen gastronomischen Angebot weiterhin eine Alternative bieten können. Wir heißen alle Gäste innerhalb und außerhalb des Vereins willkommen und hoffen, unseren Gästen beim Besuch ein paar unbeschwerte Stunden bieten zu können. Die bisherigen Rückmeldungen zum Essen und dem Angebot sind durchweg positiv."

Zu klein für einen Torwart

Florian Braun hängte die Kickschuhe hingegen bei seinem Stammverein TSV Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) – dieser hat übrigens die selben Vereinsfarben wie der SV Waldmössingen mit gelb-schwarz – bereits mit 18 Jahren an den Nagel. Zum einen, weil er mit 1,80 Metern Körpergröße für einen Torwart zu klein gewesen sei, zum anderen, weil es der Beruf kaum noch zuließ. So absolvierte er von 1991 bis 1994 eine Ausbildung zum Hotelfachmann im Hotel Schwanen in Köngen.

Dort kam er mit Küchenchef Karlheinz Haase in Kontakt, der damals Teamkapitän der deutschen Köche-Nationalmannschaft war. "Er war mein Mentor und weckte die ohnehin schon vorhandene Leidenschaft fürs Kochen erst recht", sagt Florian Braun.

Seit 2001 im Kreis Rottweil

Nach einem sechsmonatigen Aufenthalt als Animateur in der Türkei folgte der Wehrdienst, bevor er sich in Böblingen als Gastronom selbstständig machte. Seit 2001 ist er im Kreis Rottweil mit den Stationen Bel Air/La Cantina Rottweil, Krone Villingendorf, altes Rathaus Oberndorf und zuletzt eben Rötenmühle Vöhringen.

"Das Interesse am Fußball habe ich nie verloren", so der Koch. Bei diversen Turnieren und Dorfmeisterschaften habe er mitgekickt. An Ruhetagen im Sportheim könne er sich vorstellen, Torwarttraining für die Jugend des SV Waldmössingen anzubieten.