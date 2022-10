2 Moritz Kuhn läuft mit der Nummer 33 für die TSG Balingen auf. Foto: Kara

In der vergangenen Saison spielte Moritz Kuhn noch unter Profibedingungen in der 3. Liga – nun arbeitet er auf dem Bau und spielt bei der TSG Balingen. Diesen Schritt bereut Kuhn bisher keine Sekunde, wie er im Gespräch verrät.















Die Spieler des Bahlinger SC konnten einem am Freitag vergangener Woche fast leid tun – Trainer Axel Siefert meinte: "Wir sind überrollt worden." Einen großen Anteil daran hatte auch Moritz Kuhn. Überall auf dem Platz zu finden, sprühte der 31-Jährige nur so vor Spielfreude – verteilte Beinschüsse, ging ins Dribbling, bereitete das 3:0 vor und traf noch aus Abseitsposition. Kuhn, so konnte man den Eindruck gewinnen, fühlt sich richtig wohl im TSG-Trikot.