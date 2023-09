Die geplanten Instandhaltungsarbeiten der AVG sind umfangreicher als zunächst bekannt. So soll ab 18. September auch die Bahnverbindung zwischen Freudenstadt und Eutingen unterbrochen werden.

Derzeit häufen sich die schlechten Nachrichten für Zugpassagiere. So berichtete unsere Redaktion bereits am Montag, dass ab 18. September die Bahnstrecke zwischen Freudenstadt und Forbach unterbrochen wird. Ein Ärgernis für alle, die mit dem Zug oder der S-Bahn in Richtung Rastatt und Karlsruhe reisen müssen.

Doch es kommt noch dicker. Denn auch Reisen in Richtung Stuttgart sind bald nur noch unter erschwerten Bedingungen möglich. So erreichte unsere Redaktion nun die Nachricht, dass ab dem 18. September auch die Strecke zwischen Freudenstadt und Eutingen gesperrt wird. Wer also von Freudenstadt aus nach Stuttgart fahren möchte, muss bis Eutingen mit einem Schienenersatzbus fahren. Das geht aus einer Pressemitteilung der AVG hervor.

Die Sperrung wird voraussichtlich bis zum 13. Oktober andauern. Grund sind offenbar die selben Instandhaltungsarbeiten, für die auch das Teilstück der Murgtalbahn zwischen Freudenstadt und Forbach gesperrt wurde.

Besonders bitter für Bahnkunden ist, dass die Strecke gerade erst freigegeben wurde. So war die Bahnstrecke zwischen Freudenstadt und Eutingen schon seit dem 12. Juni gesperrt. Erst am 8. September wurden die Arbeiten abgeschlossen. Schon während dieser Sperrung sorgte der Schienenersatzverkehr bei manchen Passagieren für Verdruss.

Mehr dazu in Kürze.